Стало известно о секретном черном списке актеров в СССР

Актер Садальский рассказал о секретном черном списке артистов в СССР

Советский и российский актер Станислав Садальский рассказал о секретном черном списке артистов в СССР. О негласном разделении звезд стало известно из его публикации в LiveJournal.

По словам Садальского, в советские годы существовал перечень звезд, которые не допускались на главные роли. Это объяснялось «отсутствием социального здоровья в лице».

Садальский заявил, что в списке какое-то время находилась народная артистка СССР Инна Чурикова. Однако после ее брака с режиссером Глебом Панфиловым это ограничение было снято. «Удачно вышла замуж за социально значимого режиссера и из списка тут же выпала. Искусство должно двигаться вперед… Оно и двигается», — заключил артист.

Чуриковой не стало в январе 2023 года. В августе того же года ушел Панфилов.