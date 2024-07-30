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12:49, 30 июля 2024Россия

Стало известно о состоянии машиниста и проводников после крушения поезда под Волгоградом

После крушения поезда под Волгоградом продолжают лечение три сотрудника РЖД

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

После крушения поезда под Волгоградом продолжают лечение три сотрудника РЖД — помощник машиниста и двое проводников. Об их состоянии стало известно после заявления пресс-службы железнодорожной компании, передает ТАСС.

«Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников — удовлетворительное», — уточнили в РЖД.

В ДТП также пострадал машинист и еще один проводник, их уже выписали из больницы.

КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом КазаньАдлер в Волгоградской области 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 22 пострадавших, находящихся в больнице. Пострадал также водитель грузовика — его ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии.

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      Елена Торубарова
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