Стало известно о состоянии машиниста и проводников после крушения поезда под Волгоградом

После крушения поезда под Волгоградом продолжают лечение три сотрудника РЖД

После крушения поезда под Волгоградом продолжают лечение три сотрудника РЖД — помощник машиниста и двое проводников. Об их состоянии стало известно после заявления пресс-службы железнодорожной компании, передает ТАСС.

«Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников — удовлетворительное», — уточнили в РЖД.

В ДТП также пострадал машинист и еще один проводник, их уже выписали из больницы.

КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области 29 июля. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились более 800 пассажиров. По неофициальным данным, пострадали 140 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 22 пострадавших, находящихся в больнице. Пострадал также водитель грузовика — его ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии.