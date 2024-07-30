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16:50, 30 июля 2024Мир

Трампа стали упоминать в молитвах чаще Иисуса

The Atlantic: в молитвах на митингах Трампа стали упоминать чаще, чем Иисуса

Фото: Scott Olson / Getty Images

В молитвах на предвыборных митингах бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа стали упоминать чаще Иисуса. Исследование содержания молитв опубликовал журнал The Atlantic.

В рамках исследования рассматривались 58 молитв, последняя из которых датирована июнем 2024 года. В итоге был составлен документ, состоящий из 17 тысяч слов, в котором собраны тексты молитв с 2022 по 2024 год.

«Вы можете сравнить количество упоминаний имени Трампа (87) и Иисуса Христа (61)», — говорится в материале.

Отмечается, что чаще всего молитвы на митингах экс-президента произносят мужчины (43 раза). Женщины делали это всего 13 раз за два года.

В марте на фоне ухудшения финансового положения Трамп решил заняться продажей Библии под собственным брендом. Бывший президент США запустил в продажу Библию короля Якова с адаптацией своего предвыборного лозунга: «Мы должны заставить Америку снова молиться».

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      Лина Пивоварова
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