Турист попытался вывезти из Таиланда 500 лягушек и многоножек и попался в аэропорту

Daily Mail: в аэропорту Таиланда попался турист с лягушками в багаже

Японский турист попытался вывезти из Таиланда около 500 лягушек, пауков, многоножек и других насекомых и попался в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у 60-летнего японца было разрешение на вывоз 250 живых существ из страны, однако сотрудники службы безопасности насчитали в багаже вдвое больше и задержали пассажира. Многие из насекомых были заточены в пластиковые коробки без воды и еды. В таком состоянии они должны были провести шестичасовой перелет.

Мужчина планировал продавать живность на родине. Их общую стоимость оценили в 400 тысяч иен (около 224 тысячи рублей).

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили в багаже мужчины бивни краснокнижного моржа. Дериваты редкого животного перевозил вылетающий в Египет 48-летний коллекционер костяных изделий.

