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20:23, 30 июля 2024Путешествия

Турист попытался вывезти из Таиланда 500 лягушек и многоножек и попался в аэропорту

Daily Mail: в аэропорту Таиланда попался турист с лягушками в багаже

Фото: Pakorn worasang / Shutterstock / Fotodom

Японский турист попытался вывезти из Таиланда около 500 лягушек, пауков, многоножек и других насекомых и попался в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у 60-летнего японца было разрешение на вывоз 250 живых существ из страны, однако сотрудники службы безопасности насчитали в багаже вдвое больше и задержали пассажира. Многие из насекомых были заточены в пластиковые коробки без воды и еды. В таком состоянии они должны были провести шестичасовой перелет.

Мужчина планировал продавать живность на родине. Их общую стоимость оценили в 400 тысяч иен (около 224 тысячи рублей).

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили в багаже мужчины бивни краснокнижного моржа. Дериваты редкого животного перевозил вылетающий в Египет 48-летний коллекционер костяных изделий.

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      Марк Успенский
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