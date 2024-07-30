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15:06, 30 июля 2024Экономика

Украина назвала условие возобновления транзита российской нефти

Reuters: Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Lars Klemmer / Globallookpress.com

Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Такое условие возобновления поставок назвал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, его цитирует Reuters.

По его словам, Киев готов решать «возможные проблемные вопросы» и гарантирует бесперебойный транзит нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции. Замглавы ведомства сообщил, что Украина не препятствовала поставкам от других российских производителей и остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

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«Украинская сторона транзит не остановила, он продолжается, все заявки выполнены», — заверил он. При этом Андарак подчеркнул, что Словакия пока не запустила механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС. «На сегодняшний день этого не сделано», — добавил замминистра.

В июле Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что его страна прекратит поставки топлива на Украину, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти. Словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российском сырье, остановит отгрузки дизеля Киеву, пригрозил он. При этом глава кабмина подчеркнул, что Словакия не изменит свою позицию по украинскому конфликту из-за проблем с поставками нефти.

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