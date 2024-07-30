В США заявили о нехватке возможностей для превосходства над противником в бою

Комиссия в США заявила о нехватке потенциала для победы над противником в бою

Вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в бою. Об этом говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, пишет РИА Новости.

«Комиссия обнаружила, что вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что США необходимо масштабно внедрять новые технологии.

«Война в Украине продемонстрировала необходимость подготовки к новым формам конфликта», — подчеркнули они.

Ранее комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил призвала Белый дом усилить американский ядерный потенциал ввиду возможного начала одновременной войны с Россией и Китаем. Парламентарии допустили сценарий конфликта с применением как обычных, так и ядерных вооружений.