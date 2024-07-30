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09:38, 30 июля 2024Мир

В Израиле протестующие ворвались на военные базы из-за ареста девяти солдат

Правые протестующие ворвались на военные базы Израиля из-за ареста девяти солдат

Фото: Rami Amichay / Reuters

В Израиле правые протестующие ворвались на военные базы из-за ареста девяти солдат ЦАХАЛ, подозреваемых в издевательствах над палестинским заключенным. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, около тысячи правых активистов штурмовали базу Сде-Тейман, на которой несли службу арестованные солдаты. Спустя несколько часов другая толпа протестующих ворвалась на базу Бейт-Лид, куда девять военнослужащих были доставлены для допроса. По данным израильской полиции, захватившие базу протестующие были «разогнаны в считанные минуты».

Согласно публикации, беспорядки осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и президент страны Ицхак Герцог. При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поддержал протестующих, назвав их «лучшими героями» и заявив, что их задержание — «не что иное, как позор».

Ранее Нетаньяху сообщил, что Израиль не будет игнорировать ракетный удар по Голанским высотам и ответит на него максимально жестко.

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      Елизавета Мытарева
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