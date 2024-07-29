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16:46, 29 июля 2024Мир

Нетаньяху пообещал ответить за удар по Голанским высотам

Нетаньяху: ответ Израиля за удар по Голанским высотам будет жестким

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Тель-Авив не будет игнорировать ракетный удар по Голанским высотам, и ответ за него будет жестким. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль не может игнорировать случившееся. Наш ответ последует, и он будет достаточно жестким», — отметил политик.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Тель-Авив начал готовиться к возможному ответу на удар по Голанским высотам, который, согласно данным израильских властей, совершило ливанское шиитское движение «Хезболла».

Израильский военно-политический кабинет уполномочил Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат ответа на ракетный удар. В свою очередь, «Хезболла» отвергла обвинения Тель-Авива в случившемся.

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      Дарья Устьянцева
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