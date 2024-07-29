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11:54, 29 июля 2024Мир

Израиль начал готовиться к ответу после удара по Голанским высотам

Reuters: Израиль начал готовить ответ на удар по Голанским высотам

Фото: Ammar Awad / Reuters

Тель-Авив начал готовиться к возможному ответу на удар по Голанским высотам, который, по сообщениям израильских властей, совершило ливанское шиитское движение «Хезболла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израиль начал подготовку к возможности ведения боевых действий после удара по Голанским высотам», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что Израиль стремится нанести урон «Хезболле». Однако, по сообщениям источников, Тель-Авив «не планирует начинать полномасштабный региональный конфликт».

Ранее израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта выбрать формат ответа на удар по Голанским высотам. В свою очередь, «Хезболла» отвергла обвинения Тель-Авива в ударе.

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      Дарья Устьянцева
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