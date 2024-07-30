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03:05, 30 июля 2024Бывший СССР

В Киеве произошла вспышка коронавируса

Депздрав Киева заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 4,5 раза
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Pixabay

В Киеве произошла вспышка коронавируса, заболеваемость выросла в 4,5 раза по сравнению с июньскими показателями. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения администрации украинской столицы Валентина Гинзбург, ее слова приводит УНИАН.

Чиновница Депздрава уточнила, что в июле зафиксированы 900 случаев, что на 700 больше, чем месяцем ранее.

Гизбург добавила, что в среднем в больницу попадает около 20 человек в сутки, число жертв коронавируса с начала года составляет 52 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. При этом в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

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      Марина Совина
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