В Молдавии опровергли информацию о планах Кишинева передавать Киеву украинских уклонистов

МИД Молдавии: Кишинев не намерен передавать Киеву украинских уклонистов

Министерство иностранных дел Молдавии выступило с опровержением информации о том, что Кишинев намерен передавать украинских уклонистов Киеву. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ведомство заявило, что приписываемое министру иностранных дел Михаю Попшою заявление, в котором он говорит о несуществующих темах в двустороннем диалоге между Молдовой и Украиной, является ложным. В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что все публичные выступления Попшоя транслируются на его личных и ведомственных платформах.

В ведомстве добавили, что приписывание ложных заявлений является частью кампании дезинформации, направленной на республику.

Ранее на Украине пограничники задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов. 11 мужчин пытались выехать из страны на двух автомобилях.