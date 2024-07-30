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12:21, 30 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии опровергли информацию о планах Кишинева передавать Киеву украинских уклонистов

МИД Молдавии: Кишинев не намерен передавать Киеву украинских уклонистов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство иностранных дел Молдавии выступило с опровержением информации о том, что Кишинев намерен передавать украинских уклонистов Киеву. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Ведомство заявило, что приписываемое министру иностранных дел Михаю Попшою заявление, в котором он говорит о несуществующих темах в двустороннем диалоге между Молдовой и Украиной, является ложным. В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что все публичные выступления Попшоя транслируются на его личных и ведомственных платформах.

В ведомстве добавили, что приписывание ложных заявлений является частью кампании дезинформации, направленной на республику.

Ранее на Украине пограничники задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов. 11 мужчин пытались выехать из страны на двух автомобилях.

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      Илья Таксюр
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