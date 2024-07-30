В России предложили запретить рекламу списания долгов

Матвиенко предложила ввести особые требования к рекламе списания долгов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести особые требования к рекламе «по списанию долгов». Об этом говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте». По ее мнению, подобные компании занимаются мошенничеством, поскольку «тянут с граждан деньги», и их деятельность необходимо ограничить.

Матвиенко подчеркнула, что такие фирмы берут деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки. Она призвала вместе с Центробанком подготовить необходимые предложения в законодательство.

Ранее стало известно, что просроченная задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой в 2023 году выросла в 1,3 раза. Общая задолженность за год увеличилась до 1,325 триллиона рублей.

Кроме того, граждане стали чаще объявлять себя банкротами. По итогам первого квартала 2024 года число несостоятельных россиян, признавших себя банкротами в судебном порядке, выросло на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло отметки в 89,8 тысячи человек.