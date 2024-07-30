В России владелец паба приревновал возлюбленную и избил ее до полусмерти

В Петербурге владелец паба приревновал возлюбленную и избил ее до полусмерти

В Санкт-Петербурге владелец паба приревновал 42-летнюю возлюбленную и избил ее до полусмерти в квартире на Серебристом бульваре. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, пострадавшую россиянку увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, контузию, переломы височной кости, множественные синяки и гематомы.

Подозреваемого в избиении удалось быстро отыскать. Им оказался 46-летний сожитель горожанки. В прошлом у мужчины были неоднократные судимости за кражи и хулиганство. Но это не мешало ему заниматься бизнесом. Согласно данным в соцсетях, ему принадлежит ирландский паб на Богатырском проспекте.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Липецкой области избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления.