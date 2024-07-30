Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 30 июля 2024Россия

В России владелец паба приревновал возлюбленную и избил ее до полусмерти

В Петербурге владелец паба приревновал возлюбленную и избил ее до полусмерти

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге владелец паба приревновал 42-летнюю возлюбленную и избил ее до полусмерти в квартире на Серебристом бульваре. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, пострадавшую россиянку увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, контузию, переломы височной кости, множественные синяки и гематомы.

Подозреваемого в избиении удалось быстро отыскать. Им оказался 46-летний сожитель горожанки. В прошлом у мужчины были неоднократные судимости за кражи и хулиганство. Но это не мешало ему заниматься бизнесом. Согласно данным в соцсетях, ему принадлежит ирландский паб на Богатырском проспекте.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Липецкой области избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз обвинили в подготовке к войне с Россией. Германия может задействовать для этого 800 тысяч солдат

      Россияне бросят строить дома

      Данила Козловский признался в чувствах к Пугачевой со сцены

      Володин приехал на инаугурацию президента Ирана

      Москвичка купила клубнику и нашла в ней опасного для людей ядовитого паука

      Стало известно о закрытии одного проекта Юрия Дудя

      17-летнюю звезду Евро-2024 Ламина Ямаля заподозрили в романе с моделью родом из России

      Обвиненному в шпионаже украинцу продлили арест в России

      Мини-апокалипсис накрыл российский город и попал на видео

      Набиуллина предупредила об «опасной иллюзии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше