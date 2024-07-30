В российском регионе лидер чеченской общины осужден на семь лет за вымогательство

В Омске лидер чеченской общины осужден на 7 лет за вымогательство 20 млн рублей

В Омске Куйбышевский районный суд приговорил заместителя председателя местной чечено-ингушской общины Альви Джабраилова к семи годам лишения свободы за вымогательство 20 миллионов рублей у фермера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ России.

Джабраилов и его сообщники признаны виновными по статьям о вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере и о покушении на уничтожение имущества путем поджога. Лидер чеченской общины будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его сообщники получили наказание от семи до девяти лет колонии строгого режима.

Как установил суд, в августе 2022 года Джабраилов с сообщниками вымогали у местного фермера 20 миллионов рублей. После того, как мужчина им отказал, они поехали в Новосибирскую область, где расположены принадлежащие фермеру земли. Злоумышленники законспирировались: они купили автомобиль и камуфляжную одежду, а также дизельное топливо для того, чтобы поджечь дорогостоящую технику фермера, но не смогли ее найти. Тогда они подожгли посевы, но пошел дождь и огонь был потушен.

По данным правоохранителей, все началось из-за того, что одна женщина вместе с супругом похитили у директора сельскохозяйственного предприятия более 23 миллионов рублей, которые тот выделил на приобретение паев из земель сельскохозяйственного назначения. После этого фермер потребовал у нее отчет о расходовании денег. Тогда супруги обратились к своим знакомым из чечено-ингушской общины с просьбой урегулировать конфликт. Отмечается, что уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила новое уголовное дело против ингушского боевика Ильяса Белхароева (внесен в список террористов и экстремистов), воюющего на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.