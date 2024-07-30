В российском регионе потребовали привлекать иностранных специалистов из-за нехватки кадров

В Волгоградской области потребовали не ограничивать работу мигрантов

В Волгоградской области потребовали не ограничивать работу мигрантов в сельском хозяйстве и привлекать иностранных специалистов из-за нехватки собственных кадров. Вопрос обсуждался на рабочем совещании областной думы.

«После трагедии в «Крокусе» российским обществом поставлены вопросы наведения порядка в этой сфере и установления строгого контроля за соблюдением миграционного законодательства. Уважение к нашим законам и традициям, владение русским языком — это незыблемые принципы, которые должны стать определенным фильтром для тех, кто приезжает к нам. Вместе с тем в связи с демографической ситуацией нашей экономике и, в том числе сельскому хозяйству не обойтись без иностранной рабочей силы», — заявил председатель комитета облдумы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов.

По озвученной информации, на сегодняшний день в отрасли работают жители в возрасте 45-50 лет. Их средняя зарплата составляет 29,7 тысячи рублей, что существенно ниже среднемесячной начисленной зарплаты по региону ­— 53,9 тысячи рублей. При этом потребность в кадрах составляет 2,5 тысячи специалистов рабочих профессий. Отмечается, что в 2023 году привлечение мигрантов для работы на полях удовлетворило потребности в кадрах на время полевого сезона.

Ранее ограничения на работу приезжих в разных сферах ввели в Краснодарском и Хабаровском краях, Томской и Челябинской областях. Речь шла о нескольких десятках отраслей, где мигрантам запрещено трудоустраиваться. Аналогичное решение планируют принять на федеральном уровне.