В США заявили о неспособности конкурировать с Китаем и Россией

RAND: США не могут конкурировать с КНР и Россией и не победят их в случае войны

США не в состоянии конкурировать с КНР и Россией, а также не смогут победить в случае войны с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ комиссии по национальной оборонной стратегии, который приводит центр RAND (внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — заявили авторы документа.

Согласно докладу, США следует инвестировать в укрепление своих союзников, а также в военную интеграцию с ними. В комиссии подчеркнули, что альянсы не являются панацеей, однако структура американских вооруженных сил должна учитывать возможности и обязательства партнеров.

Ранее сообщалось, что расходы на оборону обеспечили рост ВВП США. Как отметили в Минфине страны, реальное увеличение ВВП ускорился до 2,8 процента во втором квартале 2024 года по сравнению с ростом на 1,4 процента в первом квартале.