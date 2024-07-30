Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:09, 30 июля 2024Мир

В США заявили о желании военных ВСУ сдаться в плен при любом удобном случае

Аналитик Слебода: военные ВСУ пытаются сдаться в плен при любом удобном случае

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сдаться в плен или сбежать при любом удобном случае. О таком желании украинских солдат заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

«Они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают», — отметил эксперт.

Слебода добавил, что украинские власти боятся, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности украинских сил.

Ранее стало известно, что западные дипломаты и военные больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте. Источники издания Welt отметили, что никто в ЕС больше не ожидает, что украинская сторона может вернуть утраченные территории.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» сообщил о полученных в 2024 году убытках

      Госдеп обвинил Китай в изменении контекста конфликта на Украине

      На Украине создадут базу недобросовестных партнеров ВСУ

      В США заявили о желании военных ВСУ сдаться в плен при любом удобном случае

      Госдума приняла поправку о запрете сообщений в мессенджерах от незнакомцев

      Женщина сделала ДНК-тест и узнала тайну своей необычной внешности

      Нейросеть Apple обучили на чипах Google

      Фуры раздавили легковую машину с детьми на российской трассе

      В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам

      Туристка поехала в отпуск в Марокко и не выжила из-за употребления одного продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше