В США заявили о желании военных ВСУ сдаться в плен при любом удобном случае

Аналитик Слебода: военные ВСУ пытаются сдаться в плен при любом удобном случае

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сдаться в плен или сбежать при любом удобном случае. О таком желании украинских солдат заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.

«Они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают», — отметил эксперт.

Слебода добавил, что украинские власти боятся, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности украинских сил.

Ранее стало известно, что западные дипломаты и военные больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте. Источники издания Welt отметили, что никто в ЕС больше не ожидает, что украинская сторона может вернуть утраченные территории.