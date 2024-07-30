Валя Карнавал показала фото в комбинезоне с глубоким декольте

Блогерша Валя Карнавал показала фото в черном комбинезоне с глубоким декольте

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница снялась напротив зеркала, держа в руках телефон. На размещенном снимке звезда позировала в черном обтягивающем и укороченном комбинезоне с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Помимо этого, инфлюэнсерша надела серый топ.

Кроме того, Карнавал заплела волосы в тугую косу. В качестве аксессуаров она воспользовалась большими наушниками.

Ранее в июле Валя Карнавал оголила ягодицы на отдыхе. Исполнительница предстала в коричневом бикини, расшитом пайетками. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и стрингов с завязками на бедрах.