ВС России и ВСУ прекратили огонь и пропустили идущую к российским позициям женщину

WarGonzo: ВС России и ВСУ пропустили во время боя идущую к позициям РФ женщину

Вооруженные силы (ВС) России и Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили бой, чтобы пропустить идущую к позициям РФ женщину. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на оператора российского дрона.

По словам источника Telegram-канала, на время, пока женщина шла между российскими и украинскими позициями, обе стороны прекратили огонь. В один момент гражданка остановилась примерно на пять минут, чтобы отдохнуть, после чего продолжила путь.

«Дошла до населенного пункта, зашла, а дальше не знаю. Ее все пропустили. (...) Как только прошла приличную дистанцию, все продолжилось», — уточнил оператор беспилотника.

Ранее стало известно, что в фронтовых населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ открывали огонь по пытающимся эвакуироваться на российскую территорию людям. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.