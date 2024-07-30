Женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 17 миллионов рублей

В США женщина выкинула в мусорку лотерейный билет на 300 тысяч долларов

В США мужчина остановил жену, которая чуть не лишилась 300 тысяч долларов (17 миллионов рублей) из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

Муж и жена из Южной Каролины решили поучаствовать в лотерее штата и купили билет за пять долларов. Женщина стерла скретч-слой и выкинула билет в мусорку, подумав, что он несчастливый. Эта ошибка чуть не стоила паре джекпота.

Неладное заподозрил муж. Он и обратил внимание женщины на то, что на лотерейном билете, лежавшем среди мусора, указан выигрышный номер. Победители аккуратно достали билет, пришли в офис лотереи и получили призовые деньги. Они планируют потратить выигрыш на покупку дома мечты.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл в лотерею 200 тысяч долларов и чуть не выбросил лотерейный билет в мусор. Американец заявил, что потратит выигранные деньги на инвестиции.

