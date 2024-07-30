Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:42, 30 июля 2024Из жизни

Женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 17 миллионов рублей

В США женщина выкинула в мусорку лотерейный билет на 300 тысяч долларов

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина остановил жену, которая чуть не лишилась 300 тысяч долларов (17 миллионов рублей) из-за невнимательности. Об этом сообщает UPI.

Муж и жена из Южной Каролины решили поучаствовать в лотерее штата и купили билет за пять долларов. Женщина стерла скретч-слой и выкинула билет в мусорку, подумав, что он несчастливый. Эта ошибка чуть не стоила паре джекпота.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Неладное заподозрил муж. Он и обратил внимание женщины на то, что на лотерейном билете, лежавшем среди мусора, указан выигрышный номер. Победители аккуратно достали билет, пришли в офис лотереи и получили призовые деньги. Они планируют потратить выигрыш на покупку дома мечты.

Ранее сообщалось, что житель США выиграл в лотерею 200 тысяч долларов и чуть не выбросил лотерейный билет в мусор. Американец заявил, что потратит выигранные деньги на инвестиции.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов

      Глава Минздрава назвал число находящихся в больницах после крушения поезда под Волгоградом

      Пленный боец ВСУ посетовал на украинских операторов БПЛА

      Обнаружена древняя экосистема со сложной жизнью

      Продюсер оценил влияние санкций на доходы Гагариной

      В МВД России подтвердили нарушение водителем столкнувшегося с поездом КамАЗа ПДД

      В российском регионе потребовали привлекать иностранных специалистов из-за нехватки кадров

      В российском регионе приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше