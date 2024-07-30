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19:05, 30 июля 2024Из жизни

Женщина сделала ДНК-тест и узнала тайну своей необычной внешности

В США женщина сделала ДНК-тест и узнала, что она наполовину афроамериканка

Кадр: Daily Mail

Жительница США решила найти биологических родителей и узнала тайну своей необычной внешности — она оказалась наполовину афроамериканкой. Об этом пишет Daily Mail.

24-летнюю Сидни Паркхерст удочерили, когда она была еще младенцем: у ее родной матери не было возможности воспитывать ребенка. Как рассказывает Паркхерст, у нее с детства были кудрявые темные волосы и широкий нос. Она призналась, что чувствовала себя аутсайдером в штате Род-Айленд, в котором росла. «Мне было очень тяжело, поэтому что рядом со мной не было никого, похожего на меня», — объяснила женщина.

В 2018 году Паркхерст сделала ДНК-тест и опубликовала его результаты на специальном сайте для поиска родственников. Через два года с ней связалась ее сводная сестра по материнской линии. Она рассказала Паркхерт, что ее матери уже нет в живых, а об отце ничего неизвестно.

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Тогда Паркхерст сделала еще один тест ДНК и так нашла двоюродную сестру из семьи отца. Вскоре он сам связался с ней — мужчина оказался афроамериканцем. По его словам, все это время он не знал, что у него есть дочь. В июне 2024 года Паркхерст встретилась с отцом и его родственниками в ресторане. «Было действительно здорово познакомиться с семьей и увидеть, какие общие черты у нас есть», — подчеркнула она.

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      Юлия Юткина
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