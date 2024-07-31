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18:37, 31 июля 2024Бывший СССР

В России ответили на поставку первой партии американских истребителей F-16 на Украину

Сенатор Климов: истребители F-16 на Украине станут законной целью ВС РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ответил на сообщения о поставке на Украину первой партии американских истребителей F-16. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор подчеркнул, что эти самолеты станут законной целью Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее стало известно, что первая партия истребителей американского производства F-16 прибыла на Украину.

«Ответ на это надо давать на поле боя, у нас есть масса способов, чтобы вообще отучить поставлять на Украину какое-либо оружие. Не хочу преуменьшать опасность F-16, но они не являются какой-то сверхъестественной целью для наших систем, которые настроены на уничтожение самолетов такого плана», — объяснил Климов.

У нас есть возможности для военного ответа. Эти самолеты могут стать законной целью для нашей армии, об этом говорил и президент [России Владимир Путин]

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

31 июля замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что поставки Киеву американских истребителей F-16 не изменят ход специальной военной операции (СВО). «Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году. (…) Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — отметил он.

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Аналогичную позицию высказывал и Герой России Юрий Нимченко. Он объяснял, что поставки американских истребителей Киеву не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя. При этом подчеркнул, что они могут «доставить хлопоты» на какое-то время.

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      Кирилл Садовский
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