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15:04, 31 июля 2024Россия

Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

Представитель кикшеринга Мухтабаров: нарушителей на самокатах вычисляют штраферы

Фото: Yiting He / Unsplash

Привлечением к ответственности нарушителей на электросамокатах занимаются консультанты и «штраферы» компаний, сдающих такой транспорт в аренду. Способ вычислить и оштрафовать самокатчиков назвал представитель кикшеринговой компании «МТС Юрент» Максим Мухтабаров, его слова приводят «Известия».

По словам Мухтабарова, кроме сотрудников кикшеринга, нарушающих правила дорожного движения (ПДД) на самокатах вычисляют сотрудники ГАИ, также нарушителей выслеживают по городским камерам.

«Сейчас операторы кикшеринга увеличивают количество таких сотрудников («штраферов») во всех городах, поэтому самый надежный способ избежать штрафа — ездить по правилам, особенно в светлое время суток». — отметил он.

Мухтабаров напомнил, что за езду на самокате вдвоем грозит штраф до пяти тысяч рублей, а за передачу транспортного средства ребенку — 10 тысяч. Кроме того, нарушителю могут заблокировать аккаунт в приложении для аренды самокатов.

Ранее сообщалось, что москвичи массово выступили против электросамокатов — за запрет езды на электросамокатах выступил 71 процент опрошенных жителей столицы.

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      Марк Леонов
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