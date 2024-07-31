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11:24, 31 июля 2024Культура

Победитель шоу «Замуж за Бузову» рассказал о вредной привычке певицы

Победитель «Замуж за Бузову» Лебедев заявил, что ежедневно пил вино с певицей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев рассказал, что он каждый день употреблял алкоголь во время отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Его слова прозвучали в YouTube-шоу «proПУСК».

По словам Лебедева, пара ежедневно пила вино. «Я не пил тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии — это неправильно», — поделился мужчина, уточнив, что артистка никогда не употребляла крепкий алкоголь и не принимала наркотики.

Ранее Ольга Бузова случайно раскрыла имя своего поклонника.

В октябре 2018 года телеведущая подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой. «Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле», — отмечала она.

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      Варвара Кошечкина
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