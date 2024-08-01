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00:15, 1 августа 2024Россия

1 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

1 августа в России отмечают День инкассатора, День тыла вооруженных сил РФ и День рождения ВДНХ. В мире на эту дату приходятся Международный день консервирования и Всемирный день борьбы с раком легкого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День тыла вооруженных сил РФ

1 августа в 1941 года был подписан указ об организации Главного управления тыла Красной армии СССР. К этому событию и приурочен праздник, учрежденный в 2006 году.

Сегодня поздравления принимают все сотрудники тыловой службы ВС РФ. Именно они обеспечивают российскую армию одеждой, обувью, едой и средствами связи, а также заботятся о надежном хранении боеприпасов и техники. В настоящее время деятельность российских войск поддерживают более 20 тыловых подразделений, в том числе уникальный банно-прачечный поезд.

Юбилей ВДНХ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

1 августа 1939 года в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), с 1959 года известная как Выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ. Изначально идея выставки во многом носила символический характер — советская власть задумала ее как доказательство успеха в области сельского хозяйства.

Сегодня ВДНХ — самый крупный экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На площади в 325 гектаров расположены исторические павильоны, музеи, фонтаны и скульптуры. 49 сооружений ВДНХ признаны объектами культурного наследия. В честь юбилея выставка организует масштабный праздник «Вдохновляя поколения»: посетителей ждут уличные шествия, конкурсы, спектакли и мастер-классы.

Какие еще праздники отмечают в России 1 августа

  • День инкассатора;
  • День работника технической поддержки;
  • День основания Службы специальной связи РФ;
  • День репатрианта в республике Адыгея.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с раком легкого

Фото: IMAGO / Science Photo Library / Globallookpress.com

Рак легкого — один из самых распространенных видов злокачественных новообразований. По данным ВОЗ, он занимает второе место по онкологической заболеваемости — в 2020 году было выявлено 2,21 миллиона новых случаев, — и первое место по смертности.

Рост заболеваемости раком легких связывают с рядом факторов: табакокурение, вирусные инфекции, наследственность и вредные условия работы. Всемирный день борьбы с раком легкого призван распространить информацию о способах выявления, лечения и профилактики данного заболевания.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 августа

  • Международная неделя клоунов;
  • Международный день консервирования;
  • День планировщика;
  • Всемирная неделя грудного вскармливания;
  • День создания народно-освободительной армии Китая.

Какой церковный праздник сегодня

День обретения мощей преподобного Серафима Саровского

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Преподобный Серафим Саровский — один из наиболее почитаемых святых в Русской православной церкви, известный как основатель Дивеевской обители.

Он жил на рубеже в XVIII-XIX веков и происходил из купеческой семьи. Согласно преданию, его жизненный путь был предопределен еще в детстве: однажды юный Прохор (так святого назвали при рождении) упал с высокой колокольни, но чудом остался жив.

Считается, что преподобный Серафим обладал даром чудотворения: он исцелял больных и наставлял паломников на праведный путь. Более того, святого не боялись животные: согласно легенде, одним из частых посетителей кельи Серафима Саровского был медведь. В 1833 году батюшка Серафим отошел к Богу, а 1 августа 1903 года его нетленные мощи представили для общего почитания.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 августа

  • День памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого;
  • День памяти преподобного Дия Константинопольского;
  • День памяти благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского ;
  • День памяти преподобного Паисия Печерского, в Дальних пещерах;
  • Собор Курских святых.

Приметы на 1 августа

  • Ясное небо в этот день предвещает полтора месяца засухи;
  • Ветер дует с востока — к грозе;
  • Выгнать рыжего кота, если он забрел в дом, — к бедности и разладу в семье;
  • Богатый урожай вишни — к долгой зиме.

Кто родился 1 августа

Ив Сен-Лоран (1936-2008)

Фото: Luc Novovitch / Reuters

Французский модельер, создатель модного дома Yves Saint Laurent, считается основоположником стиля унисекс. Ив Сен-Лоран ввел в женскую моду элементы мужского гардероба — высокие сапоги и смокинг. Также он был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в своих показах. О жизни и творчестве модельера сняли несколько фильмов, в том числе картины: «Сен-Лоран. Стиль — это я!» и «Величайший кутюрье».

Джейсон Момоа

Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа прославился благодаря ролям в фантастических боевиках и фэнтези «Конан-варвар», «Игра престолов», «Аквамен», «Звездные врата: Атлантида», «Форсаж 10», «Форсаж 11». До начала актерской карьеры Момоа успешно работал моделью, в том числе участвовал в показах дизайнера Такео Кобаяши.

Кто еще родился 1 августа

  • Павел Табаков (29 лет) — российский актер, сын Олега Табакова;
  • Елена Веснина (38 лет) — российская теннисистка, олимпийская чемпионка (2016);
  • Татьяна Шитова (49 лет) — российская актриса озвучивания, голос «Алисы» (голосового помощника «Яндекса»);
  • Сэм Мендес (59 лет) — английский режиссер театра и кино.

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      Ксения Дорофеева
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