101-летняя россиянка оказалась в больнице после дебоша соседа

В Калининграде 101-летняя женщина оказалась в больнице после дебоша соседа

В Калининграде 101-летняя женщина оказалась в больнице после дебоша соседа, состоящего на учете в психиатрической клинике, пишет Газета.ru.

По данным издания, все произошло на улице Дмитрия Донского. По словам местных жителей, россиянин из квартиры на втором этаже ворвался в жилье на пятом. Он напал с кулаками на хозяйку-пенсионерку.

Один из свидетелей отметил, что, когда пожилую женщину выводили на улицу, у нее было забинтовано все лицо.

Дебошир и до этого нарушал покой жильцов. Он громил подъезд молотком и разрисовывал стены краской. В то же время хозяйка одной из квартир рассказала, что этот же мужчина однажды помог ей донести вещи.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил молотком и обварил кипятком свою 87-летнюю мать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.