Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 1 августа 2024Россия

101-летняя россиянка оказалась в больнице после дебоша соседа

В Калининграде 101-летняя женщина оказалась в больнице после дебоша соседа

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Калининграде 101-летняя женщина оказалась в больнице после дебоша соседа, состоящего на учете в психиатрической клинике, пишет Газета.ru.

По данным издания, все произошло на улице Дмитрия Донского. По словам местных жителей, россиянин из квартиры на втором этаже ворвался в жилье на пятом. Он напал с кулаками на хозяйку-пенсионерку.

Один из свидетелей отметил, что, когда пожилую женщину выводили на улицу, у нее было забинтовано все лицо.

Дебошир и до этого нарушал покой жильцов. Он громил подъезд молотком и разрисовывал стены краской. В то же время хозяйка одной из квартир рассказала, что этот же мужчина однажды помог ей донести вещи.

Ранее сообщалось, что житель Курской области избил молотком и обварил кипятком свою 87-летнюю мать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Журналиста Гершковича обменяли

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Сергей Зверев назвал Пугачеву своей музой

      Россиянка не глядя подписала документы и лишилась квартиры

      В окружении Глюкозы прокомментировали слухи о ее проблемах с зависимостью

      Врач объяснил вспышку лихорадки Западного Нила в России

      В Латвии призвали ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за России

      МВД проверит данные о повредивших трубу газовщиках в Нижнем Тагиле

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше