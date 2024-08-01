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15:04, 1 августа 2024Силовые структуры

Адвокат журналиста WSJ Гершковича отказалась давать комментарии о его обмене

Адвокат журналиста WSJ Гершковича не дала комментариев о его обмене
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Адвокат журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича отказалась давать комментарии по поводу его обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита заявила журналистам, что не может дать никаких комментариев по поводу обмена Гершковича.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американского журналиста освободили из тюрьмы в России в рамках обмена. «Россия освобождает Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в рамках масштабного обмена пленными», — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией. Дополнительные детали обмена не сообщаются.

Кроме того, в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер заявил, что Гершковича освободят из тюрьмы в России в рамках обмена в течение суток.

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      Екатерина Кашурникова
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