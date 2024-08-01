Чемпион ОИ обвинил в предательстве выигравшую серебро Игр бывшую российскую пловчиху

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на завоевание бывшей российской пловчихой Анастасией Кирпичниковой серебряной медали в составе сборной Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Он обвинил спортсменку в предательстве. «Если бы наше государство не отстраняли так незаконно от международных соревнований, я бы спокойно отнесся к тому, что Кирпичникова перешла в сборную Франции и завоевала в ее составе олимпийскую медаль», — добавил Васильев.
31 июля Кирпичникова взяла серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем. Она уступила только американке Кэти Ледеки, которая финишировала с олимпийским рекордом.
24-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира. Спортсменка сменила гражданство в апреле 2023-го.