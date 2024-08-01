Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:0
2-й сет
live
Катержина Синякова
Олимпиада — парный разряд (ж)
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Новак Джокович
Сегодня
20:00 (Мск)
Стефанос Циципас
Олимпиада (м)
Трабзонспор
Сегодня
20:30 (Мск)
Ружомберок
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ботев П
Сегодня
21:00 (Мск)
Панатинаикос
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
18:58, 1 августа 2024Спорт

Чемпион ОИ обвинил в предательстве выигравшую серебро Игр бывшую российскую пловчиху

Васильев обвинил в предательстве выигравшую серебро ОИ-2024 Кирпичникову
Анастасия Кирпичникова

Анастасия Кирпичникова. Фото: Petr David Josek / AP

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на завоевание бывшей российской пловчихой Анастасией Кирпичниковой серебряной медали в составе сборной Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он обвинил спортсменку в предательстве. «Если бы наше государство не отстраняли так незаконно от международных соревнований, я бы спокойно отнесся к тому, что Кирпичникова перешла в сборную Франции и завоевала в ее составе олимпийскую медаль», — добавил Васильев.

31 июля Кирпичникова взяла серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем. Она уступила только американке Кэти Ледеки, которая финишировала с олимпийским рекордом.

24-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира. Спортсменка сменила гражданство в апреле 2023-го.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный пожар начался на российском нефтезаводе

      Российская армия применит «Соболятник»

      Военного ВСУ заочно осудили на 20 лет за приказ обстрелять жилые дома из миномета

      Белый дом высказался об освобождении заключенных из России

      Эстония выдаст Вашингтону обвиняемого в поставках Москве электроники из США

      Чемпион ОИ обвинил в предательстве выигравшую серебро Игр бывшую российскую пловчиху

      В Турции прошел крупнейший обмен заключенными

      Россиянин послушал мать и выиграл сотни тысяч рублей

      Захарова напомнила об отказе президента Германии в выплатах блокадникам Ленинграда

      Гинеколог раскрыла россиянкам правильные способы выбрать нижнее белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше