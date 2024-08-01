Эстония выдаст Вашингтону обвиняемого в поставках Москве электроники из США

ERR: Эстония выдаст Вашингтону обвиняемого в поставках Москве электроники из США

Правительство Эстонии приняло решение выдать Вашингтону гражданина республики Андрея Шевлякова, обвиняемого в поставках Москве электроники из США. Об этом сообщает ERR.ee.

«Правительство на своем заседании в четверг, 1 августа, решило выдать США гражданина Эстонии Андрея Шевляков», — говорится в публикации.

Ранее суд Эстонии признал процедуру экстрадиции законной. Согласно обвинительному заключению, Шевляков в течение десяти лет якобы закупал в США электронные компоненты и реализовывал их в России, несмотря наложенный на компании мужчины запрет американских властей. Утверждается, что предприниматель обходил санкции, используя фирмы-однодневки.

Ранее командующий армией Эстонии Андрус Мерило заявил о превосходстве России над Западом в гонке вооружений. По словам военного, российский оборонно-промышленный комплекс опережает военную индустрию западных стран.