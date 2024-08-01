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21:27, 1 августа 2024Экономика

В России задумали узаконить вскрытие квартир для проверки газа

В России готовится законопроект о «насильном» вскрытии квартир для проверки газа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России могут узаконить «насильное» вскрытие квартир для проверки газа. О подготовке соответствующей инициативы НСН рассказала директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая.

По ее словам, законотворцы в данный момент разрабатывают проект, разрешающий проводить проверку оборудования в жилых домах без согласования собственников. «(...) есть проблема с допуском в квартиры, когда весь дом проверили, а в одной квартире люди по разным причинам не допускают службу. Главная причина — они сделали перепланировку и боятся наказаний и штрафов. Сейчас планируется внесение законопроекта, который бы как раз позволил решить эту проблему. Он подразумевает, что должен быть ускоренный процесс в суде, и тогда служба судебных приставов сможет приехать и вскрыть квартиру», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, как сообщает Вепрецкая, скоро должны ужесточить контроль над поставщиками газовых баллонов. Текущая ситуация с их регулированием, по ее мнению, создает большие риски для пользования газовым оборудованием. «У нас в первом чтении приняты изменения, связанные с газоснабжением. Решается вопрос, в том числе, и по сжиженному газу в баллонах. Надеемся, что в постановление номер 410 («О мерах по обеспечению безопасности внутриквартирного газового оборудования») внесут изменение, и данный вопрос будет урегулирован. Дело в том, что поставщики газа в баллонах никак не регулируются. Поэтому у нас нет гарантий, что эти газовые баллоны не взорвутся. Государство надеется, что после соответствующего регулирования это будет контролируемый процесс со стороны технических служб», — поделилась она в разговоре с журналистами.

Ранее в четверг, 1 августа, в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.

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      Виктория Клабукова
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