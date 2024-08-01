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14:30, 1 августа 2024Моя страна

Кабаны-путешественники оказались сбежавшими из дома свиньями

Напугавшие жителей Тамбовской области кабаны оказались домашними свиньями

Фото: РИА Новости

Кабаны, путешествующие по поселку Знаменка в Тамбовской области и напугавшие местных жителей, оказались домашними животными. Об этом сообщает издание «Сельская новь».

Охотовед Сергей Протопопов приехал в рабочий поселок, рассмотрел фотографии и выяснил, что это домашние свиньи реже встречающегося темного цвета.

«Один из знаменцев на протяжении трех дней разыскивал ушедших с личного подворья животных. Теперь семья свиней возвратилась в родной вольер, так что причин для беспокойства у жителей больше нет», — рассказал он.

Охотовед отметил, что кабаны вели себя спокойно у человеческого жилья, что указывает на их домашнее происхождение.

Ранее сообщалось, что охотинспекция помогла предотвратить нашествие кабанов на участки жителей Вологодской области. Местные жители жаловались на заходы кабанов в Сямженском и Тарногском округах. Дикие животные совершали набеги на участки с картофелем.

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      Варвара Кошечкина
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