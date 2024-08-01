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11:57, 1 августа 2024Наука и техника

В российских крейсерах увидели угрозу для авианосцев США

NI: крейсеры России могут представлять угрозу для любых военно-морских сил США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские крейсеры класса «Киров» были созданы для противодействия авианосцам США. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

По словам аналитика и бывшего сотрудника Конгресса США Брэндона Дж. Вайхерта, линейные крейсеры класса «Киров» являются грозными атомными кораблями. Вайхерт увидел в них значительную угрозу для военно-морских сил США.

В материале говорится, что крейсеры «Киров» оснащены широким спектром вооружения, включая противокорабельные ракеты большой дальности, ракеты класса «земля-воздух» и торпедные системы. Специалист назвал военные корабли такого типа мощным инструментом для утверждения российского военно-морского присутствия и подавления потенциальных противников.

Аналитик заявил, что крейсеры «Киров» были созданы в качестве альтернативы дорогостоящим американским авианосцам. Также подобные корабли могут выполнять рейды, отрезая войска США от прибытия подкрепления в случае военного конфликта. Брэндон Дж. Вайхерт заметил, что Россия не является морской державой в привычном понимании, поэтому создание подобных кораблей, способных выдержать оборону против ВМС США, считается крайне умным решением.

Ранее аналитик The National Interest Грег Лоусон заявил, что властям США нужно пересмотреть отношения с Россией. Лоусон также назвал стремление поменять власть в Москве «опасной авантюрой».

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      Андрей Ставицкий
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