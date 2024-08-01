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20:05, 1 августа 2024Спорт

Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

Любительский клуб «Амкал» обыграл «Коломну» в Кубке России со счетом 8:1
Игроки команды« Амкал»

Игроки команды« Амкал». Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Любительский футбольный клуб «Амкал» из Москвы обыграл профессиональную команду «Коломна» в матче 1/256 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 августа, и завершилась со счетом 8:1 в пользу москвичей. В составе победителей хет-трик оформил Степан Костюков, дубль сделал Давид Агекян, голами также отметились Василий Маврин, Максим Пичугин и Руслан Имаев. В составе «Коломны» отличился Артем Тетеркин.

«Амкал» выступает в Медийной футбольной лиге. Ранее две другие команды из этого турнира — 2DROTS и Broke Boys преодолели стадию 1/256 финала Кубка России.

«Коломна» выступает во Второй лиге в дивизионе Б. Команда замыкает группу под номером 3, занимая 15-е место.

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      Алексей Гусев
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