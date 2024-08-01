Матвиенко заявила о дискредитации доллара

Матвиенко: платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали

Доллар и международная платежная система SWIFT дискредитировали себя. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, тот факт, что кто-то может взять валютные резервы, доходы от золотовалютного резерва иностранного государства и присвоить их, дискредитирует сами основы мировой экономики. Это также ставит под сомнение глобальные валютную и денежно-финансовую системы и любые взаиморасчеты, подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что использование Западом активов РФ привело к тому, что в рамках БРИКС выросла доля взаиморасчетов в нацвалютах, а доля доллара начала снижаться.

Матвиенко также сообщила, что проект независимой цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС находится в хорошей стадии подготовки. Она высказала надежду, что решение о создании такой независимой системы будет принято на октябрьском саммите объединения в Казани. По словам председателя СФ, платформа «БРИКС Бридж» сможет обеспечивать взаимные расчеты на твердой совместной основе.