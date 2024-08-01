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19:12, 1 августа 2024Из жизни

Мужчина искал телефон в темноте и провалился в заброшенный 15-метровый колодец

В США мужчина провалился в 15-метровый колодец и провел в нем восемь часов

Фото: Aron Van de Pol / Unsplash

Мужчина из США отправился на поиски потерянного телефона и провалился в заброшенный колодец. Об этом пишет USA Today.

Американец гулял в лесу и обронил там телефон. Когда он понял, что произошло, то воспользовался телефоном жены, чтобы определить примерное местонахождение потерянного гаджета. Он вернулся в лес, когда на улице уже стемнело. Однако пока мужчина искал телефон, он провалился в заброшенный 15-метровый колодец. Выбраться оттуда самостоятельно или связаться с родными мужчина не смог.

Его семья забила тревогу около четырех часов утра. Они позвонили спасателям, которые быстро нашли машину мужчины и начали прочесывать местность, выкрикивая его имя. Вскоре им удалось найти мужчину живым и невредимым на дне колодца. Спасатели вытащили его при помощи веревок. Пострадавший провел в колодце около восьми часов.

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Ранее сообщалось, что в Индии мужчина застрял в лифте больницы и провел в нем 42 часа. Он шел на прием к врачу, при этом в той же больнице работала его жена. У индийца диагностировали обезвоживание.

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      Антонина Черташ
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