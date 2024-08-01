На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

Экс-советник НАТО Бо: Украина потеряет территории при отказе от переговоров с РФ

Украина может потерять еще больше территорий в случае отказа ее западных союзников от переговоров с Россией. Об этом в интервью на YouТube-канале Daniel Davis/Deep Dive рассказал экс-советник НАТО отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо.

«Сейчас Запад, не давая Украине начать переговоры, толкает Россию еще больше на то, чтобы она одержала уверенную победу», — сказал бывший военный, отметив, что таким образом российские войска могут взять под контроль Одессу.

По словам Бо, бескомпромиссная позиция Запада по переговорам с Россией сулит Украине «грандиозные потери».

Ранее Бо заявил, что Запад заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от заключения стамбульских соглашений в 2022 году из-за недооценки военной мощи России и веры в ее крах.