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11:34, 1 августа 2024Силовые структуры

Настоятеля Московского центра Дзэн арестовали за публикацию фейков про Российскую армию

Настоятеля Московского центра Дзэн арестовали до 20 сентября за фейки о ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Преображенский районный суд Москвы арестовал на два месяца настоятеля религиозного объединения Московский центр Дзэн Илью Васильева, который обвиняется в распространении фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Он пробудет под стражей до 20 сентября.

По версии следствия, Васильев с целью максимальной огласки сообщаемой им информации разместил публикацию, дискредитирующую ВС России, на администрируемом им профиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Другие подробности дела не сообщаются.

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      Екатерина Кашурникова
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