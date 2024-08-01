Опубликован список пострадавших при обрушении подъездов многоэтажки в Нижнем Тагиле

Опубликован список пострадавших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле

В сети появился список пострадавших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле. Данные о раненых и их травмах опубликовал Telegram-канал Baza.

В списке оказались пять человек, среди которых двое несовершеннолетних: Дмитрий Щ. и Дмитрий В. — оба находятся в состоянии средней степени тяжести, им по 11 лет. Также среди пострадавших 77-летняя Валерия Б. и 44-летний Эдуард С. — их состояние медики оценивают как тяжелое. В больнице находится еще один мужчина в тяжелом состоянии, его личность не установлена.

По данным канала, в четырех обрушившихся квартирах дома могли находиться пятеро детей и двое взрослых.

Утром 1 августа в жилой пятиэтажке произошел взрыв газа, обрушились два подъезда. По последним данным, под завалами могут оставаться девять человек. Ранее стало известно, что местной жительнице дозвонился из-под завалов сын. Он сообщил, что ему зажало ногу. Кроме того, очевидцы сообщали о криках, раздающихся из-под обломков здания.

