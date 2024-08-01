Пассажиры самолета набросились друг на друга в очереди в аэропорту и попали на видео

Daily Mail: пассажиры самолета в США набросились друг на друга в аэропорту

Пассажиры самолета в США набросились друг на друга из-за спора в очереди в аэропорту и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что конфликт между двумя мужчинами произошел в авиагавани города Шарлотт, Северная Каролина. На записи видно, что путешественник в розовой рубашке, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, начал спорить с оппонентом. Причина их разногласий не объясняется.

Очевидцы также запечатлели начало драки. Второй пассажир увернулся от удара своего пьяного соперника и быстрым движением уложил его на землю. Когда конфликтующих разняла охрана, мужчина в розовой рубашке пообещал подать в суд на обидчика и кричал ему вслед: «Как тебя зовут?»

Ранее на рейсе авиакомпании Ryanair пьяный пассажир стал вести себя агрессивно после сна. Он оскорбил свою девушку, сбил с ее головы очки и несколько раз ударил по багажным полкам, подлокотникам и спинке кресла.