Песков дал россиянам совет по борьбе с профессиональным выгоранием

Песков: постоянное самосовершенствование поможет справиться с выгоранием

Справиться с профессиональным выгоранием помогут постоянное самосовершенствование и учеба. Такой совет по борьбе с проблемой дал россиянам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Он призвал всех своих коллег не стоять на месте и получать новые знания. Песков отметил, что сейчас мир развивается очень быстро, особенно в сфере информации. «Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что, несмотря на желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации, лень иногда берет верх. При этом, по его мнению, рассказы о нехватке времени — «это отговорка, я сам это понимаю».

Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что не может поставить себе удовлетворительную оценку и постоянно учится новому. Сейчас нельзя «выучиться и работать в одном месте», подчеркнул Песков. По его словам, без постоянного процесса обучения «будет и выгорание, и все остальное».

Ранее опрос показал, что большинство россиян стали чувствовать себя лучше и продуктивнее, когда начали работать не в офисе, а дома. Более того, каждый третий сотрудник заявил, что стал продуктивнее, а 54 процента рассказали, что, работая дома, никогда не страдали от выгорания.