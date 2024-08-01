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16:19, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Почта Mail.ru обновила механизм создания паролей для внешних приложений 

Почта Mail.ru обновила механизм генерации паролей для сторонних приложений

Фото: Unsplash

Служба информационной безопасности (ИБ) Почты Mail.ru обновила механизм генерации паролей для внешних приложений, добавив разбивку по протоколам с ограничением области действия и функциональности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Теперь можно задать пароль, который будет действовать только для почтовых программ (IMAP, POP3, SMTP) или Облака (WebDAV). Таким образом, в случае доступа постороннего лица к защищаемой информации устройства, на котором используется стороннее приложение для работы с Почтой, Облаком или Календарем, поверхность атаки будет уменьшена.

Уточняется, что все пароли генерируются автоматически с учетом требований к безопасности. А благодаря нововведению их можно создавать с доступом только к нужным данным. Например, лишь для отправки писем без возможности чтения.

«Благодаря новой разработке пользователи смогут гибко управлять правами, предоставляемыми внешним приложениям, и, в случае их компрометации, быть уверенными в том, что аккаунт останется в безопасности», — резюмировал руководитель группы информационной безопасности Почты Mail.ru Денис Денисов.

Ранее руководитель направления «Киберразведка» системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Константин Ларин рекомендовал составлять стойкие пароли и не использовать одинаковые символы на различных ресурсах для минимизации риска утечки персональных данных.

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      Варвара Кошечкина
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