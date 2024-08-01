Посол России в Молдавии высказался о вине высланных сотрудников посольства

Посол РФ в Молдавии Васнецов: Кишинев не показал доказательств вины дипломатов

Кишинев не показал доказательств, свидетельствующих о компрометирующем поведении сотрудников российского посольства в Молдавии. О вине высланных дипломатов высказался посол России в республике Олег Васнецов, передает ТАСС.

«Год назад две трети сотрудников посольства были высланы с территории Молдавии под надуманным предлогом. Доказательств обвинений в их адрес так и не поступило», — заявил посол.

Он отметил, что решение о высылке сотрудников посольства до окончания расследования по делу о якобы шпионской деятельности работников аппарата молдавского парламента в пользу России вызывает недоумение.

1 августа Васнецова вызвали в МИД Молдавии. Ему была вручена нота протеста. Позднее стало известно об объявлении внешнеполитическим ведомством Молдавии одного сотрудника посольства России персоной нон грата.