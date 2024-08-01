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16:29, 1 августа 2024Россия

Пьяный чеченец избил жену за нарушение выдуманного им запрета

Житель Чечни избил жену за нарушение выдуманного им запрета ходить на работу

Пьяный житель Чечни избил жену из-за того, что она якобы нарушила его запрет ходить на работу и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

По информации Mash Gor, запрет, в нарушении которого чеченец заподозрил жену, был выдуманным — он не только разрешил супруге ходить на работу, но и регулярно сам отвозил ее туда. Однако, как сообщает портал, в день избиения чеченец выпил и забыл, что не накладывал никаких ограничений.

На выложенных изданием кадрах видео, как чеченец врывается в цветочный магазин, где работает пострадавшая и приказывает ей выйти из помещения, а когда та отказывается, наносит ей несколько ударов, валит на пол и пытается вытащить из магазина волоком.

Сообщается, что инцидент находится на контроле общественной палаты региона.

Ранее имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев рассказал, как с исламской точки зрения правильно «побивать» жен.

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      Марк Леонов
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