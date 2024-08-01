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13:03, 1 августа 2024Россия

Ребенок в бинтах и крови снял селфи в машине скорой после взрыва в Нижнем Тагиле

Mash показал селфи ребенка в бинтах и крови после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

Пострадавший ребенок в крови и бинтах снял селфи в машине скорой помощи после взрыва газа в жилом доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле. Кадр показал Telegram-канал Mash.

Судя по фотографии, мальчик получил черепно-мозговую травму и сильно повредил правую руку. Школьник рассказал, что в одном из подъездов пятиэтажки в момент происшествия находились знакомые его матери и одноклассник. Всех их удалось спасти.

Медики начали оказывать ребенку необходимую помощь.

О взрыве газа в Свердловской области стало известно утром 1 августа. В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила в результате случившегося обрушились два подъезда. По предварительным данным, полностью оказались разрушены около 15 квартир.

В региональном управлении МЧС сообщили, что число пострадавших в Нижнем Тагиле возросло до 9 человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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