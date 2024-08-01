Россиянам раскрыли поводы для прекращения пенсионных выплат

Дзгоева: Соцфонд прекратит выплаты пенсий в случае смерти и отмены гражданства

Социальный фонд вправе остановить выплату пенсий по ряду причин. Так, выплаты прекращаются, если их получателя больше нет в живых, а также если человека лишают российского гражданства, эти и другие поводы раскрыла доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, передает РИА Новости.

«Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)», — отметила эксперт.