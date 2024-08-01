Россиянка пострадала при атаке украинского дрона-камикадзе на магазин

В Курской области женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе ВСУ на магазин

Женщина пострадала при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на магазин в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Нападение беспилотника произошло в городе Суджа.

«Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу. Помещение для торговли повреждено взрывом», — написал чиновник.

Других подробностей на данный момент нет.

В этот же день в Глушковском районе Курской области водитель грузовика получил ранение при ударе украинского дрона. Пострадавшего доставили в районную больницу. Какие ранения получил мужчина, Смирнов не уточнил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.