Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 1 августа 2024Россия

Россиянку без признаков жизни нашли вблизи лодочной станции

В Шлиссельбурге женщину 60 лет без признаков жизни нашли вблизи лодочной станции

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress.com

В Шлиссельбурге Ленинградской области нашли женщину 60 лет без признаков жизни вблизи лодочной станции в Новоладожском канале. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, утопленница была в купальнике. Труп россиянки направили в морг для выяснения причин.

Сотрудники полиции начали выяснять личность женщины и обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Калужской области двое местных жителей — 42-летний Михаил Андреев и 40-летний Антон Ковалев — сфотографировались с утопленником, и теперь им грозит пять лет колонии. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, они заметили утопленника недалеко от поселка Товарково на пляже. Мужчины сфотографировались с ним, записали видео и выложили все это в интернет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

      Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

      В МИД России понадеялись на принятие Украиной аргументов Ватикана

      Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

      Кузнецов объяснил переход в СКА

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Илон Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

      Сумму исков Минобороны к Военно-строительной компании оценили

      Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского

      Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше