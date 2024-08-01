Россиянку без признаков жизни нашли вблизи лодочной станции

В Шлиссельбурге женщину 60 лет без признаков жизни нашли вблизи лодочной станции

В Шлиссельбурге Ленинградской области нашли женщину 60 лет без признаков жизни вблизи лодочной станции в Новоладожском канале. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, утопленница была в купальнике. Труп россиянки направили в морг для выяснения причин.

Сотрудники полиции начали выяснять личность женщины и обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Калужской области двое местных жителей — 42-летний Михаил Андреев и 40-летний Антон Ковалев — сфотографировались с утопленником, и теперь им грозит пять лет колонии. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, они заметили утопленника недалеко от поселка Товарково на пляже. Мужчины сфотографировались с ним, записали видео и выложили все это в интернет.