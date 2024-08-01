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14:19, 1 августа 2024Наука и техника

Обновленный кроссовер Tesla показали на фото

Electrek: кроссовер Tesla Model Y получит новую подсветку

Фото: Yves Herman / Reuters

На Reddit опубликовали фотографии новой версии электрокара Tesla Model Y, который еще не вышел в продажу. На это обратило внимание издание Electrek.

Фотографии электрического кроссовера были выложены пользователем под ником Abomb1997. По его словам, ему удалось получить несколько фотографий будущего автомобиля на заводе. В том числе, автор показал новые детали электрокара. Судя по всему, снимки передал работник завода Tesla.

По словам журналистов, рестайлинговая версия Model Y будет отличаться от классической модели наличием подсветки на задней части автомобиля. Производитель машины решил подсветить не только логотип, но и название бренда полностью. Также в салоне кроссовера появятся пластиковые панели вместо актуальных деревянных.

«Задняя подсветка была бы отличным дополнением. Теперь Model Y похож на обновленный Model 3», — заметил комментатор Reddit под ником ucsdsig. «Задняя световая полоса просто супер. Не могу дождаться, чтобы увидеть больше!» — заявил посетитель площадки под ником Lucky-Fuel-2355.

В начале июля журналисты издания Electrek рассказали, что Tesla работает над обновленным кроссовером Model Y. Рестайлинговая версия должна получить минимальный редизайн, новую оптику и рулевое колеса без переключателей.

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      Андрей Ставицкий
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