Тренер сборной Канады по волейболу оценил последствия отсутствия России на ОИ

Тренер канадских волейболистов Саммельвуо заявил, что с РФ ОИ были бы сильнее

Главный тренер мужской сборной Канады по волейболу Туомас Саммельвуо оценил последствия отсутствия России на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Sports.ru.

По его словам, российская команда была бы сложным соперником для всех. «Конечно, с российской сборной всем было бы куда тяжелее, а турнир бы стал еще сильнее», — добавил он.

Финн Саммельвуо работал в России с клубами «Кузбасс» и «Зенит», который он покинул 25 февраля 2022 года. В мае стало известно, что специалист не будет продлевать контракт с российской сборной, которую он тренировал с 2019 года.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Представителей командных видов спорта до соревнований не допустили.