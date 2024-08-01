Украина попыталась нанести удар по региону России на фоне новостей об обмене заключенными

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Белгородской областью дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.
В МО рассказали, что ПВО сработала около 18:20 по московскому времени, из чего следует, что Украина попыталась нанести удар по территории России на фоне сообщений об обмене заключенными между Россией и странами НАТО. Использованный дрон относился к типу самолетных.
Ведомство охарактеризовало действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения цели требуется время.