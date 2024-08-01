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19:13, 1 августа 2024Россия

Украина попыталась нанести удар по региону России на фоне новостей об обмене заключенными

МО России: система ПВО уничтожила в небе над Белгородской областью дрон ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в небе над Белгородской областью дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В МО рассказали, что ПВО сработала около 18:20 по московскому времени, из чего следует, что Украина попыталась нанести удар по территории России на фоне сообщений об обмене заключенными между Россией и странами НАТО. Использованный дрон относился к типу самолетных.

Ведомство охарактеризовало действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ из Харьковской области, однако для достижения цели требуется время.

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      Марк Леонов
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